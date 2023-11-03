Сотни тысяч палестинцев отказались покидать север Газы

Несмотря на призывы Израиля к эвакуации из северных территорий сектора Газа, там все еще остаются до 400 тысяч человек. Как передает BBC, об этом заявил спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.

"От 800 тысяч до миллиона человек переехали на юг сектора Газа, однако 350-400 тысяч продолжают оставаться на севере", — заявил он в ходе утреннего брифинга в Аммане. Представитель США отметил, что север Газы стал целью интенсивных бомбардировок и наземных операций со стороны Израиля, хотя авиаудары затронули и южные районы.