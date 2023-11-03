Зеленский категоричен: Ситуация на фронте не патовая, уступок и переговоров не будет

Комментируя статью в журнале The Economist главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, Зеленский заявил, что ситуация не является патовой.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой и заявляет, что Украина не будет вести переговоры с Россией. Такое заявление Зеленский сделал в субботу на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина.

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает словно мясо своих людей, никто не хочет… Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, «несколько военных хитростей, и вы помните, Харьковский регион был освобожден». «Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы же для себя сделали выводы», - сказал Зеленский.

Президент Украины также опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров с целью перейти к переговорам с Россией: «Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов... Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого».

Ранее в интервью The Economist Валерий Залужный заявил, в частности, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны. В Белом доме сказали, что статья главнокомандующего ВСУ подчеркивает, насколько важно, чтобы США продолжали поддерживать Украину во время войны, которую ведет РФ. В Кремле также прокомментировали статью Залужного. Там заявили, что якобы ситуация не зашла в тупик, а Россия «последовательно продолжает» войну против Украины.

Замруководителя Офиса президента Игорь Жовка, комментируя статью Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте. Ранее NBC News сообщило, чиновники из США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.