Илон Маск запустил собственный ChatGPT

«В некоторых важных составляющих это лучшее, что существует на данный момент». Предприниматель также продемонстрировал возможности Grok, опубликовав скриншот общения с системой, которая отвечает с юмором. В примере, показанном Маском, на запрос пользователя о создании кокаина в домашних условиях Grok утверждает, что это невозможно и добавляет, что «не следует изготавливать кокаин», поскольку это «незаконно, опасно и не то, что он поощряет», — выразил свое мнение о новом инструменте ИИ Маск.

Маск подчеркнул, что Grok получает информацию в реальном времени через платформу X, что является значительным преимуществом проекта. Он также заметил, что ИИ «основан на сарказме и любит его использовать». «Понятия не имею, кто мог его этому научить», — добавил он в шутливой манере.

Компания xAI, основанная Маском в июле 2023 года, — это компания по искусственному интеллекту, в которой работают эксперты и бывшие сотрудники DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft, Tesla, а также Университета Торонто. Компания, по признанию самого Маска, была создана с амбициозной целью «понять истинную природу Вселенной».