На Национальной гимнастической арене начался турнир по смешанным единоборствам (ММА) Rizin Landmark 7.

Промежуточный вес (до 51 кг). Анастасия Светкивска (Украина) – Фарида Абдуева (Кыргызстан) – победа Светкивска удушающим приемом во втором раунде.

Тяжелый вес (до 120 кг). Квентин Домингош (Португалия) – Шота Бетлемидзе (Грузия) – победа Бетлемидзе нокаутом в первом раунде.

Полутяжелый вес (до 93 кг). Хасан Межиев (Латвия) – Константин Меркулов (Казахстан) – победа Межиева удушающим приемом в первом раунде.

Состоялись еще два боя неосновного карда. На этом первая часть вечера завершилась.

Престижный японский промоушен Rizin впервые за 8 лет своего существования проводит бои за пределами Страны Восходящего солнца и выбрал для этого Азербайджан.

Главным боем вечера будет поединок за пояс между действующим чемпионом в полулегком весе азербайджанцем Вугаром Кярямовым и японцем Чихиро Сузуки.

Три боя из неосновного карда уже завершились. Зрители постепенно заполняют зал.

Основное действо начнется примерно в 19:30, когда начнется выступление американского рэпера Ллойда Бэнкса. Бои с участием азербайджанских бойцов стартуют приблизительно в 20:30.

Расписание и результаты боев:

Полутяжелый вес (до 93 кг). Хасан Межиев (Латвия) – Константин Меркулов (Казахстан) – победа Межиева удушающим приемом в первом раунде.

Тяжелый вес (до 120 кг). Квентин Домингош (Португалия) – Шота Бетлемидзе (Грузия) – победа Бетлемидзе нокаутом в первом раунде.

Легкий вес (до 71 кг). Ильяр Асханов (Казахстан) – Владислав Рудниев (Украина) - победа Рудниева решением судей.

Полулегкий вес (до 66 кг). Яурес Деа Гомес (Камерун) – Ильхом Назимов (Узбекистан)

Промежуточный вес (до 51 кг). Анастасия Светкивска (Украина) – Фарида Абдуева (Кыргызстан)

Легкий вес (до 71 кг). Турал Рагимов (Азербайджан) - Кьюнг Пье Ким (Корея)

Наилегчайший вес (до 57 кг). Мехман Мамедов (Азербайджан) – Ферит Гектепе (Турция)

Легкий вес (до 71 кг). Нариман Аббасов (Азербайджан) – Али Абдулхаликов (Россия)

Легкий вес (до 71 кг). Тофик Мусаев (Азербайджан) – Коджи Такеда (Япония)

Титульный бой. Полулегкий вес (до 66 кг). Вугар Кярямов (Азербайджан) – Чихиро Сузуки (Япония).