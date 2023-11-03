Британское Минобороны: при наступлении на Авдеевку погибли тысячи российских солдат

Войска России с начала октября потеряли несколько тысяч солдат во время наступления на Авдеевку в Донецкой области, сообщило Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.

«Вполне вероятно, что с начала октября 2023 года Россия понесла несколько тысяч потерь в личном составе в районе Авдеевки. Российское руководство по-прежнему демонстрирует готовность идти на большие потери ради незначительных территориальных приобретений», — говорится в обзоре.

По оценке британской разведки, за последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники в ходе штурма Авдеевки, из-за чего начала использовать в наступлении пехоту.