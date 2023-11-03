Депутат предложил увеличить пособия участникам войны

Депутат Вугар Байрамов, выступая на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству, предложил разработать механизм расчета пособий, выплачиваемых участникам войны.

По словам депутата, пособие в размере 80 манатов, предоставляемое участникам войны, предназначено для оплаты коммунальных услуг. «Я бы предложил разработать специальный механизм, чтобы эта сумма была скорректирована с учетом стоимости коммунальных услуг. Расходы на коммунальные услуги со времени определения суммы пособия изменились. Если будет разработан соответствующий механизм, то рост затрат на коммунальные услуги отразится и на размере пособия», - сказал депутат.