В Кремле заявили: «Путин у нас один», а Украина — «несчастная страна» обновлено 19:09
Украина — «несчастная страна», за которую платят США, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводят РБК, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая во время Евромайдана в Украине раздавала «печеньки», потом в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил $5 млрд на то, чтобы, «внимание, помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти в Украине».
«Это несчастная страна, понимаете, за которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — считает Песков.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рассуждения в интернете о наличии «двойников» у российского президента Владимира Путина. Он заявил, что «Путин у нас один».
«Вы, наверное, знаете, читая разные Telegram-каналы, сколько «двойников» у президента Путина. Сейчас эксперты гадают, их три или четыре... А Путин у нас один»,— сказал пресс-секретарь, выступая на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
24 октября Дмитрий Песков отнес слухи о наличии двойников у Владимира Путина к категории абсурдных информационных уток. Уткой пресс-секретарь также назвал публикации Sky News Australia и The Mirror о наличии у президента России проблем с сердцем.