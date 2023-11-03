Украина — «несчастная страна», за которую платят США, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводят РБК, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая во время Евромайдана в Украине раздавала «печеньки», потом в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил $5 млрд на то, чтобы, «внимание, помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти в Украине».

«Это несчастная страна, понимаете, за которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — считает Песков.