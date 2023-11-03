Первый матч Баскетбольной лиги Азербайджана в Джалилабаде ФОТО, ВИДЕО
Сегодня в азербайджанском баскетболе случилось знаменательное событие.
Команда «Джалилабад» впервые провела матч в родных стенах. В игре 2-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL), проходившей в местном Олимпийском спорткомплексе, подопечные известного тренера Шахрияра Аскерова принимали «Нефтчи». Гости победили со счетом 90:56.
Ранее во 2-м туре были сыграны встречи «Хазри» - «Гянджа» (93:76) и «Сумгаит» - «Хырдалан» (77:81).
Завтра состоится встреча «Шеки» - «Серхедчи», а матч «Сабах» - «НТД-ИНДИГО» перенесен по просьбе «НТД-ИНДИГО».
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 4 очка (2 матча)
2. «Хырдалан» - 4 (2)
3. «Нефтчи» - 3 (2)
4. «Джалилабад» - 3 (2)
5. «Сабах» - 2 (1)
6. «НТД-ИНДИГО» - 2 (1)
7. «Гянджа» - 2 (2)
8. «Сумгаит» - 2 (2)
9. «Шеки» - 1 (1)
10. «Серхедчи» - 1 (1).