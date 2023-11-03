AZAL дал рекомендации пассажирам

Учитывая предстоящие нерабочие дни с 8 по 12 ноября в Азербайджане, AZAL рекомендует заранее приобрести авиабилеты на рейсы между Баку и Нахчываном из-за увеличения спроса на перелеты . Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В сообщении говорится, что «пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты. Важно отметить, что AZAL уделяет особое внимание комфорту и выбору пассажиров. На сегодня число ежедневных полетов из Баку в Нахчыван и обратно составляет 6 рейсов в сутки. При необходимости авиакомпания готова ввести дополнительные рейсы, чтобы удовлетворить спрос пассажиров».

В пресс-службе рекомендуют забронировать авиабилеты на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании или приобрести в кассах AZAL.

Для удобства пассажиров AZAL предоставляет видеоинструкцию, которая подробно описывает процесс покупки билетов на сайте: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU. При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте cal[email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.