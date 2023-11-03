Обеспеченные современными протезами ветераны войны вышли на футбольное поле фото
Прошел очередной футбольный турнир, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и Дню Победы. В нем приняли участием ветераны Второй Карабахской войны, которым Министерство труда и социальной защиты населения предоставило высокотехнологичные протезы.
Среди наблюдавших за турниром были министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, депутаты Милли Меджлиса, герои Второй Карабахской войны.
Из 14 участников турнира 10 — ветераны войны, обеспеченные высокотехнологичными протезами, остальные — сотрудники министерства, участвовавшие в 44-дневной войне.
Победителем турнира стала команда Qələbə.