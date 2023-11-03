Азербайджан проиграл Венгрии в матче за бронзу чемпионата мира

В Рас-эль-Хайма (ОАЭ) завершается чемпионат мира по мини-футболу. Сегодня в матче за 3-е место сборная Азербайджана встречалась с Венгрией и проиграла со счетом 1:3.

Напомним, сборная Азербайджана выиграла все три матча на групповой стадии. Поочередно были обыграны Ирак (2:0), Египет (4:1) и Кувейт (3:1). В 1/8 финала подопечные Эльшада Гулиева уверенно победили Португалию (3:0), а в четвертьфинале взяли верх над Болгарией (3:1). Увы, в полуфинале наша команда уступила Казахстану – 2:3.

Нынешний чемпионат мира был первым для сборной Азербайджана, являющейся действующим чемпионом Европы.

Соревнования по мини-футболу в отличие от футзала проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола. Текущий чемпионат мира является четвертым по счету, проводимым Всемирной федерацией мини-футбола. Ранее победителями становились США, Чехия и Мексика.

Сегодня в финале встретятся Казахстан и Румыния.