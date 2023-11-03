У «Кяпяза» единственный гол на 18-й минуте при счете 0:3 забил Адама Ниане.

Агдамцы победили со счетом 7:1. Яссин Бензиа сделал хет-трик, отличившись на 2-й, 16-й и 43-й минутах. Леандро Андраде забил два мяча. Он поразил ворота гостей на 13-й и 52-й минутах. Еще по голу забили Жуниньо (37-я минута) и Нариман Ахундзаде (63-я).

Перед этим матчем «Карабах» не мог выиграть три матча подряд, проиграв в двух из них. После выездной ничьи с «Туран-Товузом» (2:2) агдамцы были разгромлены в Лиге Европы «Байером» (1:5), а затем уступили в Баку «Араз-Ныхчывану» (1:2).

И вот под горячую руку чемпиона попался «Кяпяз».

12-й тур стартовал вчера матчем «Сабаил» - «Туран-Товуз» (2:1). В эти минуты проходит встреча между «Сумгаитом» и «Араз-Нахчываном».

Завтра сыграют: «Габала» - «Нефтчи» и «Сабах» - «Зиря».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 23 очка (12 матчей)

2. «Зиря» - 21 (11)

3. «Сабаил» - 21 (12)

4. «Араз-Нахчыван» - 20 (11)

5. «Нефтчи» - 15 (11)

6. «Туран-Товуз» - 15 (12)

7. «Сумгаит» - 15 (11)

8. «Сабах» - 13 (11)

9. «Габала» - 8 (11)

10. «Кяпяз» - 6 (12).