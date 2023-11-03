Разозленный «Карабах» выместил свою злость на «Кяпязе» ВИДЕО
Чемпион Азербайджана «Карабах» провел матч 12-го тура азербайджанской Премьер-лиги.
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова подопечные Гурбана Гурбанова принимали аутсайдера чемпионата гянджинский «Кяпяз».
Агдамцы победили со счетом 7:1. Яссин Бензиа сделал хет-трик, отличившись на 2-й, 16-й и 43-й минутах. Леандро Андраде забил два мяча. Он поразил ворота гостей на 13-й и 52-й минутах. Еще по голу забили Жуниньо (37-я минута) и Нариман Ахундзаде (63-я).
У «Кяпяза» единственный гол на 18-й минуте при счете 0:3 забил Адама Ниане.
Перед этим матчем «Карабах» не мог выиграть три матча подряд, проиграв в двух из них. После выездной ничьи с «Туран-Товузом» (2:2) агдамцы были разгромлены в Лиге Европы «Байером» (1:5), а затем уступили в Баку «Араз-Ныхчывану» (1:2).
И вот под горячую руку чемпиона попался «Кяпяз».
12-й тур стартовал вчера матчем «Сабаил» - «Туран-Товуз» (2:1). В эти минуты проходит встреча между «Сумгаитом» и «Араз-Нахчываном».
Завтра сыграют: «Габала» - «Нефтчи» и «Сабах» - «Зиря».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 23 очка (12 матчей)
2. «Зиря» - 21 (11)
3. «Сабаил» - 21 (12)
4. «Араз-Нахчыван» - 20 (11)
5. «Нефтчи» - 15 (11)
6. «Туран-Товуз» - 15 (12)
7. «Сумгаит» - 15 (11)
8. «Сабах» - 13 (11)
9. «Габала» - 8 (11)
10. «Кяпяз» - 6 (12).