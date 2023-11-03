Хидаят Гейдаров стал 3-кратным чемпионом Европы! Во Франции прозвучал гимн Азербайджана; фото
Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь стал чемпионом Европы!
На соревнованиях во французском Монпелье он в весовой категории до 73 кг поочередно победил соперников из Бельгии, Польши, Венгрии и Молдовы, а в финале одержал досрочную победу над испанцем Сальвадором Касесом Рокой.
Хидаят выиграл чемпионат Европы во второй раз подряд. Всего же на его счету три золота взрослых Евро. Первая победа была добыта в 2017 году.
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