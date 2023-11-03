На соревнованиях во французском Монпелье он в весовой категории до 73 кг поочередно победил соперников из Бельгии, Польши, Венгрии и Молдовы, а в финале одержал досрочную победу над испанцем Сальвадором Касесом Рокой.

Хидаят выиграл чемпионат Европы во второй раз подряд. Всего же на его счету три золота взрослых Евро. Первая победа была добыта в 2017 году.