Отдел информации 20:15

В последние дни западные источники выдвигают противоречивые сценарии относительно возможного дальнейшего развития событий между Азербайджаном и Арменией. Некоторые СМИ и институты, такие как Институт Лемкина по предотвращению геноцида, известный своей традиционной проармянской позицией, предупреждают, что новые столкновения между Азербайджаном и Арменией начнутся «в ближайшие дни или недели». Другие, наоборот, выступают с оптимистичными прогнозами относительно того, что две страны уже близки к достижению мира. Такого же прогноза придерживается и аналитик исследовательского центра Newlines Institute Евгений Чаусовский в своей статье, опубликованной в престижном американском издании Foreign Policy.

Как пишет автор, «пока бушуют боевые действия на Ближнем Востоке и в Украине, еще один охваченный конфликтами регион, прилегающий к обеим зонам боевых действий, может оказаться на пороге долгожданного мира». «Этим регионом является Южный Кавказ, где между Арменией и Азербайджаном предпринимаются дипломатические усилия по заключению мирного договора после победы Азербайджана в конфликте вокруг Карабаха. Но они не действуют изолированно: в конфликте задействованы многие из тех же внешних игроков, что и в конфликте между Израилем и ХАМАС, и в украинском конфликте, включая Иран, Турцию, Россию, Евросоюз и США. Это делает путь к миру сложным и взаимосвязанным путем маневрирования», - отмечает аналитик. Автор считает, что Южный Кавказ является одним из наименее связанных между собой регионов мира как по географическим, так и политическим причинам. Многочисленные локальные и региональные конфликты препятствуют сотрудничеству. Границы Армении с Азербайджаном и Турцией уже давно закрыты из-за спора по поводу Карабаха, что дает Еревану лишь ограниченные торговые связи с Грузией и, как следствие, с Россией на севере и Ираном на юге. Тем временем связи Азербайджана с его союзником Турцией и даже с его собственным эксклавом – Нахчываном сильно сократились, а его экспорт энергоносителей на Запад зависит исключительно от транзита через Грузию.

«Теперь вопрос территориального контроля над Карабахом функционально больше не актуален, — пишет Чаусовский. - Поскольку подавляющее большинство этнических армян, проживающих в регионе, ищут убежища в самой Армении, в то время как самопровозглашенное правительство региона объявило, что оно «прекратит свое существование» по состоянию на 1 января. Каким бы сложным это ни было для армян как с гуманитарной, так и политической точки зрения, оно устранило одно из крупнейших препятствий на пути к миру между Арменией и Азербайджаном, особенно с учетом того, что главный покровитель безопасности Еревана — Россия — ясно дала понять, что не встанет на защиту Армении в вопросе Карабаха». Автор подчеркивает, что восстановление полного контроля Азербайджана над Карабахом открыло потенциал для достижения мира и создало перспективы восстановления долгожданных экономических отношений между Азербайджаном и Арменией. В статье говорится, что ранее в Армении вопрос статуса Карабаха считался открытым, и это создавало возможность для определенных политических манипуляций. В то же время внешние игроки также пытались манипулировать этим вопросом.

Теперь, как отмечает автор, все эти расчеты изменились, и Азербайджан после восстановления полного контроля над своими территориями больше заинтересован в налаживании экономических связей, чем в захвате новых территорий. В статье упоминается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на проходящем в Тбилиси международном форуме «Шелковый путь» предложил проект «Перекресток мира», который предусматривает создание многоплановых транспортных связей между Арменией и Азербайджаном, включая Турцию, Иран и Россию. В то же время сообщается, что Азербайджан не заинтересован в продолжении давления на Армению по поводу Зангезурского коридора и работает над созданием нового коридора через Иран. Официальные лица обеих стран также делают оптимистичные заявления о том, что мир может быть достигнут в ближайшие месяцы.