Какой критерий хочет отменить министр Бабаев?

Правительство хотело бы, чтобы в ближайшем будущем понятие «критерий нуждаемости» было отменено, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о госбюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что это лишь механизм, инструмент: «Пока перед нами стоят большие вызовы, мы сохраняем это как инструмент».

Сахиль Бабаев также сказал, что в Азербайджане размер среднемесячной пенсии по возрасту на следующий год определен в размере 516 манатов, и эта цифра не может считаться маленькой для Азербайджана.

Он отметил, что минимальная зарплата и минимальная пенсия в Азербайджане находятся на 1-2-м местах как по номинальной, так и по покупательной способности на пространстве СНГ: «Минимальная среднемесячная пенсия и зарплата не такие уж маленькие по региону, но ниже желаемого уровня».