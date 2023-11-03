Патрушев: Россия впереди всех

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия опередила своих конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом он сказал во время выступления на выставке-форуме «Россия».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия»,— цитирует ТАСС Патрушева.

Он добавил, что подобное оружие «гарантирует безопасность на десятки лет вперед».