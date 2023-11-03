США тайно передали Украине машину‑«монстра»
Украина получила от США как минимум один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования M1150 Assault Breacher, официально о поставке не сообщалось. Об этом передает журнал Forbes.
Издание обратило внимание на фотографии, которые были сделаны 3 ноября по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Украины. На одном из снимков видна 55-тонная американская бронемашина стоимостью $4 млн. Она способна выкапывать и подрывать мины и делать проходы в минных полях.
Журнал пишет, что в феврале 2022 года у Киева была подобная техника советского производства. Позднее Украина получила финские, норвежские и южнокорейские бронемашины.
Когда была осуществлена поставка, неизвестно.
Штурмовые машины разминирования Assault Breacher Vehicle находятся на вооружении США с 2010 года, базой для них является американский танк М1 Abrams, поэтому БМП оснащены танковой броней с комплексом динамической защиты. Машина имеет плуг — минный отвал с поддерживающими металлическими лыжами. Вместо танковой башни установлена специальная башня с двумя системами линейных подрывных зарядов, общий вес взрывчатки в них составляет 3200 килограммов.
Один залп Assault Breacher Vehicle проделывает в минном поле безопасную полосу шириной восемь метров и длиной сто метров.