США тайно передали Украине машину‑«монстра»

Украина получила от США как минимум один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования M1150 Assault Breacher, официально о поставке не сообщалось. Об этом передает журнал Forbes.

Издание обратило внимание на фотографии, которые были сделаны 3 ноября по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Украины. На одном из снимков видна 55-тонная американская бронемашина стоимостью $4 млн. Она способна выкапывать и подрывать мины и делать проходы в минных полях.