Посол Мусави угрожает послу Израиля в Азербайджане
Посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави опубликовал в соцсети X пост с угрозами в адрес посла Израиля в Азербайджане.
В публикации говорится: «На этом этапе храбрых бойцов ХАМАС достаточно для вас. Вы слабее, чем паутина паука. Помните, если Иран вмешается, вы будете похоронены в Средиземном море, а не в реке Нил. Нет никакого спасения! Отныне весь мир против вас...».
پاسخ به سفیر رژیم موقت صهیونیستی:— Seyed Abbas Mousavi (@SAMOUSAVI9) November 4, 2023
یادت باشد اگر #ایران 🇮🇷 دخالت کند، این بار بجای #نیل در #مدیترانه دفن خواهید شد.
فعلا همان جنگاوران شجاع #حماس 🇵🇸 شما را بس است.
مردم مسلمان، شجاع و غیرتمند ج. آذربایجان 🇦🇿 نیز همانند مردم بقیه جهان از شما متنفرند.#Gaza #السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/fKfFzkPu5Z