Посол Мусави угрожает послу Израиля в Азербайджане

Посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави опубликовал в соцсети X пост с угрозами в адрес посла Израиля в Азербайджане.

В публикации говорится: «На этом этапе храбрых бойцов ХАМАС достаточно для вас. Вы слабее, чем паутина паука. Помните, если Иран вмешается, вы будете похоронены в Средиземном море, а не в реке Нил. Нет никакого спасения! Отныне весь мир против вас...».