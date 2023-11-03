Заявления главы МИД Германии в Баку

«Южный Кавказ интересен для Европы. Здесь есть перспективы для экономического сотрудничества»,- сказала она.

Европа заинтересована в мире на Южном Кавказе, в скорейшем восстановлении нормальных отношений между странами региона, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Баку с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По мнению Бербок, в регионе все еще не восстановлен мир, есть нерешенные вопросы, но мир необходим: «Эти вопросы мы обсуждали сегодня в Баку, так же как и вопросы восстановления Карабаха». «Мирный процесс в интересах и Азербайджана, и Армении,- добавила Бербок. - За два дня визита в этих странах рада была услышать, что обе страны заинтересованы в этом».

По ее словам, Германия и ЕС поддерживают их в этих мирных инициативах.

Бербок отметила, что «Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и считает Карабах частью Азербайджана». Глава немецкой дипломатии также заметила, что «Азербайджан дает очень позитивные сигналы» в рамках нормализации отношений с Арменией.

В то же время она подчеркнула, что делимитация армяно-азербайджанской границы «достаточно сложный процесс».

Бербок также сказала, что Германия заинтересована в оказании помощи в разминировании. По ее словам, Азербайджану был предложен проект по разминированию, который будет осуществляться в рамках Оттавской конвенции.

Глава МИД ФРГ отметила, что она довольна итогами встреч, проведенных в Баку.