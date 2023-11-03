Россия ударила по Украине «Искандерами»: есть разрушения и жертвы

Российские военные нанесли ракетный удар по Днепропетровской и Полтавской области Украины крылатыми и баллистическими ракетами, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

О том, что ПВО сбили баллистические ракеты, в Воздушных силах ВСУ не сообщали. В то же время не указывается, сколько в целом россиянами было выпущено ракет.

По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Погибла мирная жительница, еще несколько человек, в том числе два ребенка, пострадали.

В Днепропетровской области области есть попадание в инфраструктурный объект, рассказал руководитель администрации региона Сергей Лысак. Паблики сообщали о баллистических ракетах в регионе.