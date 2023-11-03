А Украина ударила по крупнейшему заводу в Крыму

Украинская армия заявила о ракетном ударе по судостроительному заводу «Залив» в Керчи.

По данным Страткома ВСУ, удар был успешный.

«Вечером 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода «Залив» в Керчи», – говорится в сообщении.

В то же время российский «глава Крыма» Сергей Аксенов заявлял, что в районе судостроительного завода сработала ПВО. По его словам, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

«Крым.Реалии» пишет, что речь идет об одном из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года приступил к строительству авианесущих кораблей для ВМФ России.