Громкие заявления Тофика Мусаева после боя в Баку. Почему проиграли азербайджанские бойцы?

Что могу сказать о сопернике? Я всегда с уважением отношусь к оппонентам. Желаю моему сопернику удачи. Японская публика всегда была для меня родной. Я прославился в Японии. Благодарю Такеду за то, что согласился выйти на бой со мной в Азербайджане».

«Благодарю за организацию такого турнира в Азербайджане, - говорит Тофик Мусаев. - Благодарю президента страны Ильхама Алиева, министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, замминистра Мариану Василеву. Надо почаще организовывать такие турниры у нас. Это увеличит интерес к ММА. Одна из сильнейших организаций в мире смешанных единоборств – Rizin - приехала в Баку. Дай Бог, чтобы и бои UFC у нас прошли.

Тофика Мусаева очень расстроило поражение в титульном бою Вугара Кярямова. Объясняя его поражение, а также проигрыши Турала Рагимова и Наримана Аббасова, он сделал несколько громких заявлений.

«Да, я сейчас расстроен из-за поражения Вугара. Мы с детства тренируемся в одном зале. Мы - семейные друзья. Могу сказать, что сегодня был не день Вугара. Ему не повезло. Ход поединка показывал, что преимущество у него. Но одна ошибка решила ход боя. Вугар – мой брат, он для меня чемпион! Он вернется и заберет этот титул. Вместе с нами, с его друзьями. Я даю вам это слово, как его друг!

Я сейчас очень зол. Вы не представляете, что творится сейчас у меня в душе из-за поражения Вугара. Я тоже проигрывал, когда от меня этого не ждали.

Могу сказать, что наши спортсмены проиграли потому, что мы редко проводим у себя такие турниры. Родные стены очень сильно влияют. 5 тысяч человек собрались в зале и ждали от наших бойцов победы. Если эта атмосфера захватывает спортсмена, то на него это сильно влияет. Лично я умею с этим справляться. Мне удается не слышать, что происходит вокруг. Я выхожу на бой как на спарринг. Но так не у всех получается.

Хочу обратиться к прессе. Прошу медиа не писать о Вугаре ничего лишнего. Он привез в Баку пояс Rizin, и он его вернет. Прошу журналистов поддержать Вугара и смотивировать».