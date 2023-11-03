Встречалась ли Бербок с азербайджанскими беженцами?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана сделала ложное заявление.

АзерТАдж передает, что на вопрос корреспондента Real, встречалась ли Бербок во время своего визита в Азербайджан с азербайджанскими переселенцами и беженцами, немецкий министр сначала подробно описала свою встречу с армянами, которые уехали из Карабаха в Армению. Но после того, как министр иностранных дел Азербайджана напомнил ей о сути вопроса, она заявила, что сегодня в Баку встретилась с лицами, переселившимися из Армении.

АзерТАдж отмечает, что в действительности министр иностранных дел Германии встречалась с представителями гражданского общества. По информации, полученной из достоверных источников агентства, Бербок была предложена встреча с беженцами и вынужденными переселенцами, однако она отказался от этой встречи.