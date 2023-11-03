«Хезболла» запустила по Израилю мощную ракету

Ливанское движение «Хезболла» запустило по позициям Израиля мощную ракету, которую еще не использовали в боевых действиях, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в Ливане.

По информации собеседника агентства, ракета поразила «израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш». Оба населенных пункта находятся неподалеку от ливано-израильской границы.

«Хезболла» в телеграм-канале уточнила, что «публикация подтверждает вероятность того, что боевики впервые применили ракету» Tosan против Израиля. Это иранская версия советского противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». Иран закупил партию «Конкурсов» у России в 1991 году, с 2000-х в стране ведется собственное производство.

Ранее в приграничных перестрелках с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) боевики «Хезболлы» использовали управляемые противотанковые ракеты и дроны местной сборки, в основном для разведки, а также зенитные ракеты.