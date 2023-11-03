Еще раз напомним, что престижная организация по проведению боев по смешанным единоборствам впервые за 8 лет своего существования проводила соревнования за пределами Страны Восходящего солнца и выбрала для этого Азербайджан.

«Рад, что все прошло на высоком уровне. Благодарю Министерство молодежи и спорта и всех, кто приложил свои усилия к организации турнира, - говорит глава Rizin. - Могу отметить два боя, которые публика ждала с особым нетерпением. Это поединки с участием Тофика Мусаева и Вугара Кярямова. Сначала азербайджанские зрители порадовались победе Тофика, а затем – огорчились поражению Вугара. В этом и заключается красота ММА. Можно выиграть и проиграть. Но если проиграл, это не значит, что все закончилось. А если победил – не надо расслабляться.

Может ли турнир Rizin стать в Азербайджане традиционным? Конечно, это зависит от интереса и желания Азербайджана. Если в Азербайджане захотят, то возможно.

Можно ли уже в ближайшее время организовать реванш Вугара Кярямова с Чихиро Сузуки? Тут многое зависит от Вугара. Если он захочет, то можно.

Кого из азербайджанских бойцов мы хотим привлечь в Rizin? Тофика Мусаева. Он дерется у нас. Но сейчас у него есть контракт с другой организацией - Bellator. Однако мы хотим договориться, чтобы Тофик был и у нас».

Напомним, что турнир Rizin Landmark 7 включил в себя 10 боев. В пяти из них принимали участие азербайджанские бойцы. Тофик Мусаев и Мехман Мамедов свои поединки выиграли, а Вугар Кярямов, Нариман Аббасов и Турал Рагимов – проиграли. Проиграв, Вугар уступил чемпионский пояс.