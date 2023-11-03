Отдел информации 01:35

После начала агрессии России против Украины процесс изменения глобальных торговых маршрутов продолжается полным ходом. По последней информации, достигнута договоренность о создании нового транспортного коридора, соединяющего три республики Центральной Азии через Каспийское море с Россией и Европой. Ответвление этого маршрута под названием «Южный коридор» пройдет через Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана, «по итогам прошедшего 1 ноября в Ташкенте транспортного форума стран – членов Шанхайской организации сотрудничества Кыргызстан, Узбекистан и Россия договорились о создании нового транспортного коридора через Каспийское море». По данным пресс-службы, глава ведомства Илхом Махкамов, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев, заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев подписали меморандум о взаимопонимании по формированию и развитию международного мультимодального транспортного коридора «Россия – Каспийское море – Туркменистан – Узбекистан – Кыргызстан». Ожидается, что новый маршрут под названием «Южный коридор» позволит Кыргызстану через Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море выйти в Европу и Россию. В этом случае важную роль будет играть морской порт Туркменбаши в Туркменистане. Оттуда можно будет попасть в Баку, далее в Грузию, Турцию, а потом в Европу или же в российские города Махачкалу и Астрахань. Другими словами, этот маршрут позволит Кыргызстану и Узбекистану выйти в Россию и Европу через Азербайджан, минуя Казахстан.

Радио Азаттык (кыргызская редакция «Радио Свобода») отмечает, что в последние несколько лет на границе Казахстана и Кыргызстана с кыргызской стороны неоднократно возникали очереди из грузовиков, которые иногда достигали нескольких километров. В прошлом году это стало поводом для критики со стороны депутатов кыргызского парламента, которые заявляли о препонах со стороны Казахстана. В августе этого года, после очередного скопления фур на границе, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Назарбек Малаев заявил, что проблема носит «системный характер». Хотя в Комитете национальной безопасности Казахстана отмечали, что на границе дополнительные ограничительные меры не вводились. «Искусственные препоны на границе», когда грузы из Кыргызстана подолгу стоят в очереди, а также «многочисленные бюрократические требования казахстанской стороны» заставили власти Кыргызстана начать поиски дополнительного транспортного коридора в обход Казахстана.