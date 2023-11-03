«Украинская правда» пишет со ссылкой на свои источники в МВД Украины, что погибли более 20 военнослужащих ВСУ.

Российская армия нанесла ракетный удар по украинским военным из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых собрали и построили в прифронтовом селе в Запорожской области по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии и для награжения.

Данные о гибели военных 128-й бригады официально подтвердил центр Стратегических коммуникаций ВСУ. В его сообщении сказано, что 3 ноября по ним был нанесен удар ракетой «Искандер-М», «в результате чего погибли военнослужащие, также ранения разной степени тяжести получили и местные жители».

Об обстоятельствах, при которых это произошло, Стратком не сообщает, уточняя, что они все еще выясняются. Соболезнования семьям погибших военных 128-й бригады также выразил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он поручил провести проверку по факту гибели военнослужащих из 128

Информацию об ударе косвенно подтвердил глава Закарпатской области Виктор Микита, обратившийся к местным жителям с просьбой в ближайшие дни не проводить развлекательных мероприятий, чтобы достойно почтить память погибших военных из этого региона. О причинах их гибели он не упоминает.