Арестович признался в обмане украинцев

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично», - заявил Арестович у себя в телеграм-канале.

«Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», - уверяет он.

Пост этот Арестович написал по поводу статьи NBC News, где утверждалось, что Запад якобы склоняется к переговорам с РФ о прекращении войны в Украине и не видит перспектив победы ВСУ. В частности, там говорилось, что Украине могут предложить гарантии безопасности, но без вступления в НАТО.

Этот момент прокомментировал Арестович: «Многие обиделись на то, что я предложил НАТО в обмен на территории… Так вот я вам приоткрою маленькую тайну… Еще полгодика-год такой «успешной» политики, какую мы ведем сейчас, и забыть можно будет и о НАТО. Речь будет идти только о неких «гарантиях без вступления»... А еще через год не будет и этого. Будут очередные Минские соглашения - под новым названием», - заявил он.