Байден заявил о прогрессе: в Газе будет гуманитарная пауза

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в войне между Израилем и ХАМАС. Решением этого вопроса занимается сейчас на Ближнем Востоке госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, который сопровождает главу государства, находящегося в штате Делавэр, где тот обычно проводит выходные.

На вопрос журналистов, можно ли говорить о прогрессе в этом деле, Байден, выходивший со службы в церкви штата Делавэр, ответил «да», подняв вверх два больших пальца, однако не стал вдаваться в дальнейшие подробности.

В субботу госсекретарь Блинкен заявил журналистам в Аммане, где он проводит переговоры с представителями арабских стран — соседей Израиля, что гуманитарные паузы в войне сохранили бы жизни мирных граждан и позволили бы доставить в Газу больше гуманитарной помощи. Вместе с тем Блинкен высказался против прекращения огня, которое, по его словам, позволит ХАМАС перегруппироваться и повторить нападения 7 октября.