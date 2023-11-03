Что произошло в аэропорту Гамбурга?

Это произошло после того, как на территорию авиаузла проник вооруженный мужчина за рулем автомобиля, отмечает газета Bild am Sonntag.

В аэропорту Гамбурга вечером в субботу, 4 ноября, было полностью прекращено авиасообщение в связи с «полицейскими мероприятиями», сообщает официальный канал воздушной гавани в соцсети Х.

Пресс-секретарь федеральной полиции Томас Герберт сообщил изданию, что водитель на частном автомобиле прорвался через ворота и выехал на перрон аэропорта. У него было огнестрельное оружие, и он дважды выстрелил из него в воздух. Пресс-секретарь указал, что жена мужчины ранее обращалась в полицию региона по поводу возможного похищения детей.

На место происшествия были направлены силы полиции Гамбурга. Они находятся в непосредственной близости от автомобиля нарушителя. С ним установлен контакт, отметила представитель полиции в беседе с агентством dpa.

По уточненным данным, в салоне транспортного средства помимо водителя находится как минимум один ребенок. Правоохранители допускают, что причиной действий мужчины стал спор об опеке.