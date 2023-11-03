15-летнего сына Кадырова назначили на высокую должность
Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — 15-летний Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, сообщает издание «Чечня сегодня» со ссылкой на командира полка полиции спецназначения МВД по ЧР Замид Чалаев.
«С большой радостью поздравляю... Адама Кадырова с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР», — написал Чалаев в Instagram.
Ранее Адаму Кадырову присвоили звание героя Чеченской Республики, вручили вторую по значимости награду Татарстана. Также глава Чечни признал, что его сын избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, и отметил, что гордится поступком сына.