Армяне в Зангезуре перед сном смотрят выступления Ильхама Алиева наш обзор
Армянский журналист Тигрануи Бадалян – сотрудник телеканала, проживающий в Зангезуре, который в Армении все еще по недоразумению и мифологической дохристианской памяти называют «Сюникской областью», рассказывает, что каждый вечер перед сном смотрит видеозапись выступлений президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В интервью вашингтонской редакции «Радио Свобода» журналист заявил, что подобный интерес к речам главы государства «вражеской страны» позволяет ему «узнать - будет ли завтра война».
Напомним, что после того, как в сентябре Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, ряд западных изданий и аналитических центров регулярно выступают с утверждениями о высокой вероятности новых армяно-азербайджанских столкновений из-за Зангезурского коридора.
«Каждое утро я просыпаюсь и понимаю: ну, сегодня войны нет. Потому что каждый день есть ожидание войны», — говорит Бадалян.
«Каждый раз, когда я хочу что-то купить в дом либо провести ремонтные работу или купить новую мебель, я раздумываю над вопросом: начнется ли завтра война? Ведь тогда я потеряю все», - утверждает армянский журналист. По его словам, в Зангезуре и вообще в приграничных с Азербайджаном населенных пунктах люди живут в страхе.
Однакопрезидент Ильхам Алиев, как и высокопоставленные представители азербайджанской дипломатии, опровергают измышления западных СМИ - Азербайджан не намерен и не планирует начинать военные действия против Армении.
К слову, высокопоставленный американский чиновник в Вашингтоне в комментарии для «Радио Свободы» на условиях анонимности заявил, что США не располагают информацией, подтверждающей неизбежность начала военной операции в Зангезуре со стороны Азербайджана.
«У нас нет никакой информации, - сказал чиновник, — которая позволяет предположить, что нападение неизбежно. Азербайджан четко заявил, что у них нет намерения угрожать суверенной территории Армении, и заявил об этом очень четко».
Однако источник добавил, что США внимательно следят за ситуацией. Так, «на всякий случай».
В репортаже «Радио Свобода» рассказывают о том, как западные страны реализуют ряд проектов по развитию сел армянской части Зангезура. К примеру, Евросоюз выделил 106 миллионов долларов на программу развития региона.
Ситуацией в Зангезуре интересуются не только западные страны, но и приграничные Иран с Россией.
По информации американских журналистов, иранский флаг поднят над консульством в Кафане, а Россия увеличивает численность своих войск в области. Да и Евросоюз расширяет присутствие своей наблюдательной миссии в Зангезуре. Но активизация геополитических игроков на территории Армении, и в первую очередь в армянской части Зангезура, вызывает обеспокоенность здешних армян, полагающих, что обострившаяся конкуренция между великими державами усиливает политические риски и угрозы.
«Не играйте в эту игру с Арменией. Это Россия или Запад? – говорит Армен Казарян, уроженец Капана, возглавляющий местную экологическую общественную организацию.
«Пожалуйста, не играйте в эту игру. Для вас это хорошая игра, но для нас - это угроза».