Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 07:47

Армянский журналист Тигрануи Бадалян – сотрудник телеканала, проживающий в Зангезуре, который в Армении все еще по недоразумению и мифологической дохристианской памяти называют «Сюникской областью», рассказывает, что каждый вечер перед сном смотрит видеозапись выступлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. В интервью вашингтонской редакции «Радио Свобода» журналист заявил, что подобный интерес к речам главы государства «вражеской страны» позволяет ему «узнать - будет ли завтра война».

Напомним, что после того, как в сентябре Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, ряд западных изданий и аналитических центров регулярно выступают с утверждениями о высокой вероятности новых армяно-азербайджанских столкновений из-за Зангезурского коридора. «Каждое утро я просыпаюсь и понимаю: ну, сегодня войны нет. Потому что каждый день есть ожидание войны», — говорит Бадалян. «Каждый раз, когда я хочу что-то купить в дом либо провести ремонтные работу или купить новую мебель, я раздумываю над вопросом: начнется ли завтра война? Ведь тогда я потеряю все», - утверждает армянский журналист. По его словам, в Зангезуре и вообще в приграничных с Азербайджаном населенных пунктах люди живут в страхе. Однакопрезидент Ильхам Алиев, как и высокопоставленные представители азербайджанской дипломатии, опровергают измышления западных СМИ - Азербайджан не намерен и не планирует начинать военные действия против Армении.

К слову, высокопоставленный американский чиновник в Вашингтоне в комментарии для «Радио Свободы» на условиях анонимности заявил, что США не располагают информацией, подтверждающей неизбежность начала военной операции в Зангезуре со стороны Азербайджана. «У нас нет никакой информации, - сказал чиновник, — которая позволяет предположить, что нападение неизбежно. Азербайджан четко заявил, что у них нет намерения угрожать суверенной территории Армении, и заявил об этом очень четко». Однако источник добавил, что США внимательно следят за ситуацией. Так, «на всякий случай». В репортаже «Радио Свобода» рассказывают о том, как западные страны реализуют ряд проектов по развитию сел армянской части Зангезура. К примеру, Евросоюз выделил 106 миллионов долларов на программу развития региона. Ситуацией в Зангезуре интересуются не только западные страны, но и приграничные Иран с Россией.