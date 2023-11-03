Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 08:06

Как уже неоднократно писал haqqin.az, долго ожидаемое и загодя разрекламированное выступление Хасана Насраллы, лидера ливанской группировки «Хезболла», не стало объявлением войны Израилю, чего многие опасались и что привело бы к открытию северного фронта наряду с южным фронтом в секторе Газа. Впрочем, уже то, что лидер «братской» организации выступил с заявлением почти через месяц после нападения ХАМАС на Израиль, красноречиво свидетельствует о том, что «Хезболла» отнюдь не рвется в бой и готова удовлетвориться перестрелками с израильскими силами обороны через границу.

Пожалуй, есть основания поверить Хасану Насралле, что нападение 7 октября было самостоятельной операцией ХАМАС, о подготовке которой в «Хезболле» не знали. Сама по себе идея повторить на пятидесятую годовщину в основных чертах сюжет войны Судного дня и устроить нападение на Израиль со всех сторон, была соблазнительной и дерзкой, но организовать настолько масштабную акцию в тайне было нереально. Атаку со стороны сектора Газы сохранили в секрете, чем добились эффекта внезапности, но лишились поддержки с других направлений. Впрочем, не факт, что «Хезболла» присоединилась бы, если бы была в курсе. ХАМАС легко рискнул благополучием и жизнями палестинцев сектора Газа, а ливанская радикальная группировка не хочет крупных неприятностей, которыми грозит прямое столкновение с израильской армией. Хотя, очевидно, в ХАМАС были бы двумя руками за то, чтобы Израиль утонул в огне, и от его руководства с самого начал звучат призывы присоединяться к войне. Несмотря на крайнее неудовольствие, которое по отношению к Израилю выказывает целый ряд мусульманских и, в частности, арабских стран, желающих воевать бок о бок с ХАМАС не находится, включая даже Иран. Для этого имеется множество причин, и самая внушительная выглядит как американская авианосная группа во главе с крупнейшим военным кораблем в мире «Джеральд Форд», отправленная поближе к зоне конфликта буквально на второй день, а затем, спустя еще несколько дней, к компании «Форда» присоединился «Эйзенхауэр» - еще один авианосец со своей группой сопровождения. Штаты с первых часов дали понять, что все, кто рискнет напасть на Израиль, будут иметь дело с ними.