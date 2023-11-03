Евреи России готовы принять палестинцев

Еврейская автономная область России готова принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта, заявил глава региона Ростислав Гольдштейн.

«Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром. Беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки. Каждый, кто нуждается в помощи, сможет найти приют в Еврейской автономной области», - подчеркнул он.

Гольдштейн отметил, что Еврейской автономной области как «многонациональному региону» долгие годы удается «сохранять мир и спокойствие на своей территории, несмотря на вспыхивающие по всему миру вооруженные конфликты».