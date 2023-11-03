Израильские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям радикальной палестинской группировки ХАМАС, говорится в сообщении, размещенном на странице армии Израиля в соцсети X.

«В то время как ХАМАС препятствует перемещению гражданских лиц в безопасное место на юге Газы, ХАМАС скрывается в сложной сети террористических тоннелей. Войска Армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа в тоннели в ходе оперативной деятельности на севере Газы», - указывается в тексте.

По данным израильских СМИ, инженерные войска начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в секторе Газа и уже взорвали более сотни из них.

Также сообщается, что ЦАХАЛ сегодня откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с севера на юг сектора Газа. Отмечается, что коридор будет открыт с 12:00 до 16:00 по бакинскому времени.

Согласно опубликованному снимку, израильские танки и бронетехника, как предполагается, достигли района около лагеря беженцев Аль-Шати.

В то же время, как показано на снимке, войска ЦАХАЛ, двигавшиеся с востока южнее Газы, также продвинулись на расстояние около четырех миль вглубь анклава, фактически отрезав город с юга.