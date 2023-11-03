В Лионе напали на еврейскую женщину

В Лионе, третьем по величине городе Франции, местную жительницу еврейского происхождения ранили ножом, сообщила в субботу, 4 ноября, городская прокуратура. По данным полиции, нападение было совершено в полдень того же дня.

По словам 30-летней потерпевшей, неизвестный позвонил ей в дверь. Когда молодая женщина открыла дверь, человек в маске нанес ей два удара ножом. После этого преступник скрылся. На входной двери была нарисована свастика. В связи с этим преступление могло быть совершено «по антисемитским мотивам», считают в прокуратуре.

Начато расследование по факту покушения на убийство. По сообщениям французских СМИ, ранения женщины достаточно серьезны, но не опасны для жизни, и ей продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице. Нападавший пока не задержан.