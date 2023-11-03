Грузия обвинила ЕС в попытке госпереворота

«Когда Грузии не предоставили статус, даже не знали, чем это объяснить (в ЕС). Это было обусловлено политическими мотивами, а за этим стояла цель устроить в Грузии переворот, свержение власти», – сказал Каладзе в преддверии ожидаемого в этом году решения ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата.

По его словам, «Грузия готова к партнерству, но дружба должна быть двусторонней». «А то в прошлом году нашему народу словно сказали: вы хорошие и заслуживаете статус, но вот власть у вас плохая», – заявил он.

«Этим хотели устроить здесь дестабилизацию, но не вышло. Народ Грузии мудр, все видит очень хорошо», – отметил мэр Тбилиси. «Никому не дадим права использовать Грузию и ее народ как пушечное мясо», – заявил он.