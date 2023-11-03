Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:01

Кемаль Кылычдароглу, занимавший пост председателя главной оппозиционной партии Турции (CHP) 13 лет, проиграл внутрипартийные выборы и покинул свой пост. Он, конечно, вполне заслуживает упоминания в книге рекордов Гиннеса. Нет, то, что он проиграл 12 из 13 выборов, в которых участвовал – само по себе достижение-то не очень. Но вот то, что даже после этого он так и оставался лидером оппозиции и несменяемым председателем Республиканской народной партии – вот это верх политической интриги и умения вцепиться в начальственное кресло когтями. Да больше скажу – он и на нынешнем конгрессе своей партии всерьез рассчитывал остаться. Его сторонники, точнее сказать, верные прихлебатели из тех, кто подобострастно называл его «турецким Ганди», утверждали накануне конгресса CHP, что Кылычдароглу победит в первом туре с перевесом 800-900 голосов, не меньше.

Хотя уже были известны данные социологического агентства Metropol, которые показывали, что «бай Кемаля» поддерживают лишь 22,5% голосовавших на недавних выборах за CHP. В то время как Озгюра Озеля поддерживают 46,5% сторонников партии, а из делегатов конгресса и вовсе более 50%. И если бы еще один кандидат, Ильхан Джиханер, накануне не снял свою кандидатуру, то все решилось бы в первом туре. Но в этот раз в нем Озель получил 682 голоса, Кылычдароглу – 664 голоса. И лишь второй тур окончился безоговорочной победой Озеля. Кстати, Джиханер прокомментировал снятие своей кандидатуры со словами о том, что «отказывается быть частью этой антидемократической, аполитичной и основанной на конфронтации личностей гонки». Чем дал точную и достаточно объективную оценку того, во что превратилась CHP под руководством Кылычдароглу.