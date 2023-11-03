Бай Кемаль, Бай-Бай! наше послесловие
Кемаль Кылычдароглу, занимавший пост председателя главной оппозиционной партии Турции (CHP) 13 лет, проиграл внутрипартийные выборы и покинул свой пост.
Он, конечно, вполне заслуживает упоминания в книге рекордов Гиннеса. Нет, то, что он проиграл 12 из 13 выборов, в которых участвовал – само по себе достижение-то не очень. Но вот то, что даже после этого он так и оставался лидером оппозиции и несменяемым председателем Республиканской народной партии – вот это верх политической интриги и умения вцепиться в начальственное кресло когтями.
Да больше скажу – он и на нынешнем конгрессе своей партии всерьез рассчитывал остаться. Его сторонники, точнее сказать, верные прихлебатели из тех, кто подобострастно называл его «турецким Ганди», утверждали накануне конгресса CHP, что Кылычдароглу победит в первом туре с перевесом 800-900 голосов, не меньше.
Хотя уже были известны данные социологического агентства Metropol, которые показывали, что «бай Кемаля» поддерживают лишь 22,5% голосовавших на недавних выборах за CHP. В то время как Озгюра Озеля поддерживают 46,5% сторонников партии, а из делегатов конгресса и вовсе более 50%.
И если бы еще один кандидат, Ильхан Джиханер, накануне не снял свою кандидатуру, то все решилось бы в первом туре. Но в этот раз в нем Озель получил 682 голоса, Кылычдароглу – 664 голоса. И лишь второй тур окончился безоговорочной победой Озеля.
Кстати, Джиханер прокомментировал снятие своей кандидатуры со словами о том, что «отказывается быть частью этой антидемократической, аполитичной и основанной на конфронтации личностей гонки». Чем дал точную и достаточно объективную оценку того, во что превратилась CHP под руководством Кылычдароглу.
Вчерашнее голосование поставило точку и в интригах «бая Кемаля» в кругах турецкой оппозиции, и в его стремлении превратить CHP в партию одного лидера. С чем Кылычдароглу был явно не согласен и перед голосованием вбросил делегатам сенсационный тезис о том, что в последние выборы ему пришлось вступить с «ножами в спине» из-за предательств со стороны желавших внутрипартийных перемен, прозрачно намекая в данном случае на Озгюра Озеля. Иными словами, в лучших традициях турецкого кинематографа об османском Средневековье попытался представить себя как жертву предательств и обмана со стороны ближайшего окружения.
Номер не прошел. Одним вопросом делегата Орсана Оймена – «Неужели все последние 13 лет, когда из 13 выборов 12 было проиграно, каждый раз были ножи в спину? Как можно после 12 проигранных выборов оставаться в кресле председателя партии?» - драматический накал, который попытался разжечь «бай Кемаль» был снят. И все стало на свои места – если кто и виноват в провалах «турецкого Ганди», то только он сам, принимавшиеся им решения о тактике предвыборных компаний оппозиции, и никто другой.
Кылычдароглу еще пытался возражать, еще пытался соблазнять делегатов своими проектами провести технологическую революцию в Турцию. Он даже презентовал лично разработанный им весьма своеобразный проект: при поддержке государства отправить самых умных детей в ведущие университеты мира, а после окончания обучения вернуть их в Турцию и заставить их служить своей стране. Но все было тщетно – делегаты конгресса CHP отказались слушать сказки «бая Кемаля» и большинством голосов сказали: «Бай Кемаль – прощай, бай-бай!»
Теперь ход за 49-летним Озгюром Озелем, главная задача которого теперь – запустить процесс преобразования партии, изменения ее тактики и поиск образа оппозиции, который был бы принят ее потенциальными избирателями в Турции. Процесс этот легким не будет в силу так называемой «социальной инерции» внутри CHP. Все-таки это партия устоявшаяся, со своими традициями, со своими устоявшимися правилами о том, что можно и чего нельзя.
Здесь резкие повороты опасны. Но не менее опасны ничегонеделание, пассивность и жизнь в иллюзиях, практиковавшаяся при Кылычдароглу. Опасны в первую очередь для самой Турции, поскольку отсутствие дееспособной и конструктивной оппозиции для любой страны порой опаснее внешних врагов.