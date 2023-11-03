Азербайджанские войска в Ханкенди ВИДЕО
В Ханкенди идет репетиция Парада победы по случаю Дня победы 8 ноября.
November 5, 2023
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
В Ханкенди идет репетиция Парада победы по случаю Дня победы 8 ноября.
November 5, 2023
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.