«Вагнеровцы» обратились к Путину ВИДЕО
Один из наемников ЧВК «Вагнер» записал видеообращение с просьбой к президенту России отправить «вагнеровцев» в сектор Газа.
«Вот хочу обратиться именно к Владимиру Владимировичу Путину, не к (главе Генштаба ВС России Валерию) Герасимову, не к (министру обороны России Сергею) Шойгу, а именно к Путину. Письмо мы вам официальное отправили. Просьба у нас: вы либо отправьте нас назад в Украину, либо в Палестину», - говорит наемник.
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