Два спецборта МЧС России вылетели в Египет, на борту, как заявляет российская сторона, находится 60 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа.

Как сообщается, самолеты Ил-76, загруженные «продуктами питания, матрасами, подушками и средствами личной гигиены», уже вылетели из аэропорта Грозный.

«Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа», - говорится в сообщении российского МЧС.