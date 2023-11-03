Ильхам Алиев закладывает военно-политический союз тюркских стран новый поворот, наш комментарий
Состоявшийся в пятницу в Астане 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в очередной раз продемонстрировал миру растущую мощь и влияние этой организации. Начав относительно недавно с сотрудничества по налаживанию культурных связей, ОТГ сегодня вполне созрел для создания военно-политического союза. Именно с этой идеей на саммите выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам президента Азербайджана, сегодня, когда в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права, что приводит к вооруженным конфликтам и полномасштабным войнам, основным гарантом безопасности становится оборонный потенциал стран.
«Считаю, что сотрудничество между странами - членами ОТГ в таких сферах, как безопасность, оборона и оборонная промышленность, должно наращиваться еще больше», - заявил президент Азербайджана.
Что ж, участники саммита прекрасно понимали, что у Ильхама Алиеве есть все основания и права выступить с подобным заявлением. Ведь именно наличие сильной армии с современным вооружением и опытом позволило Азербайджану освободить из-под армянской оккупации, которая с молчаливого согласия сопредседателей минской группы ОБСЕ и западных политических кругов длилась тридцать лет, 20 процентов своей территории. А потому, убежден Ильхам Алиев, не менее сильная армия, оснащенная современными вооружениями и техникой собственного производства, необходима и для уже полностью ставшей на ноги Организации тюркских государств.
Сегодня растущую мощь армии Азербайджана, сумевшей проявить в боевых действиях передовые образцы стратегии и тактики военного дела, а также эффективно использовать современные виды оружия, признают не только дружественные страны из ОТГ, с ней вынуждены считаться и недруги. Одновременно расходы госбюджета страны на оборону и национальную безопасность продолжают расти, и, по словам министра финансов Самира Шарифова, в госбюджете Азербайджана на 2024 год они предусмотрены в размере 6 миллиардов 421 миллиона манатов, что на 6 процентов, или на 366 миллионов манатов больше, чем в этом году.
Именно так Азербайджан усиливает свою армию и свои границы, что дает его лидеру и Верховному главнокомандующему право рекомендовать братским странам тюркского союза опыт Азербайджана в масштабах ОТГ.
К слову, в тот же день, выступая на саммите в Астане на 10-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОТГ, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов также заявил, что тюркское сообщество может и должно сыграть важную роль в формировании новой архитектуры международной безопасности, которая будет создаваться в контексте устранения существующих угроз и вызовов.
По словам Байрамова, укрепление отношений со странами - членами ОТГ во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.
Еще дальше, хотя и не без доли осторожности, пошел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявивший, что процесс реформирования Совета безопасности ООН должен быть более конструктивным, а в самом Совете должны быть представлены все регионы мира, в том числе страны Глобального Юга. Более чем прозрачный намек лидера Казахстана на желание видеть в составе СБ ООН представителей Организации тюркских государств. Эту же мысль уже давно высказывает с самых высоких трибун президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В то же время все страны, входящие в ОТГ, ясно понимают: чтобы реализовать столь серьезные международные амбиции и обеспечить надежную безопасность как ОТГ в целом, так и каждой страны-члена этой организации в отдельности, тюркскому миру необходимы мощные, современные вооруженные силы.
Следует отметить, что для реализации этой цели экономических ресурсов в странах ОТГ хватало и раньше, не хватало лишь одного – политической воли.
И вот сегодня, благодаря инициативе президента Ильхама Алиева, преодолен и этот барьер.