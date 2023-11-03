Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 13:11

Состоявшийся в пятницу в Астане 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в очередной раз продемонстрировал миру растущую мощь и влияние этой организации. Начав относительно недавно с сотрудничества по налаживанию культурных связей, ОТГ сегодня вполне созрел для создания военно-политического союза. Именно с этой идеей на саммите выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам президента Азербайджана, сегодня, когда в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права, что приводит к вооруженным конфликтам и полномасштабным войнам, основным гарантом безопасности становится оборонный потенциал стран.

«Считаю, что сотрудничество между странами - членами ОТГ в таких сферах, как безопасность, оборона и оборонная промышленность, должно наращиваться еще больше», - заявил президент Азербайджана. Что ж, участники саммита прекрасно понимали, что у Ильхама Алиеве есть все основания и права выступить с подобным заявлением. Ведь именно наличие сильной армии с современным вооружением и опытом позволило Азербайджану освободить из-под армянской оккупации, которая с молчаливого согласия сопредседателей минской группы ОБСЕ и западных политических кругов длилась тридцать лет, 20 процентов своей территории. А потому, убежден Ильхам Алиев, не менее сильная армия, оснащенная современными вооружениями и техникой собственного производства, необходима и для уже полностью ставшей на ноги Организации тюркских государств. Сегодня растущую мощь армии Азербайджана, сумевшей проявить в боевых действиях передовые образцы стратегии и тактики военного дела, а также эффективно использовать современные виды оружия, признают не только дружественные страны из ОТГ, с ней вынуждены считаться и недруги. Одновременно расходы госбюджета страны на оборону и национальную безопасность продолжают расти, и, по словам министра финансов Самира Шарифова, в госбюджете Азербайджана на 2024 год они предусмотрены в размере 6 миллиардов 421 миллиона манатов, что на 6 процентов, или на 366 миллионов манатов больше, чем в этом году.

Именно так Азербайджан усиливает свою армию и свои границы, что дает его лидеру и Верховному главнокомандующему право рекомендовать братским странам тюркского союза опыт Азербайджана в масштабах ОТГ. К слову, в тот же день, выступая на саммите в Астане на 10-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОТГ, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов также заявил, что тюркское сообщество может и должно сыграть важную роль в формировании новой архитектуры международной безопасности, которая будет создаваться в контексте устранения существующих угроз и вызовов. По словам Байрамова, укрепление отношений со странами - членами ОТГ во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.