Израильский министр предложил сбросить на Газу ядерную бомбу

Министр национального наследия Израиля Амихай Элияху из ультраправой партии Otzma Yehudit заявил, что одним из вариантов прекращения конфликта на Ближнем Востоке будет атака сектора Газа ядерной бомбой.

Во время разговора на местном радио Kol Berama у Элияху спросили, нужно ли сбросить на сектор Газы ядерную бомбу.

Элияху отметил, что "это одна из возможностей". Он также выступил против любой помощи для палестинцев, проживающих в Газе. По его словам, "мы бы не передавали нацистам гуманитарную помощь".

Следует отметить, что Амихай Элияху является представителем ультраправой партии Израиля, однако не входит в состав Кабмина, принимающего решения по военным действиям на территории сектора Газа.

На скандальные заявления Элияху отреагировал премьер-министр Израиля, указавший, что израильская армия придерживается международного права во время военной операции в секторе Газа.