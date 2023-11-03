Бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян заявил, что «евреев надо истреблять поголовно», и он вызывается помогать в этом «деле».

«Евреи это деструктивный народ, который не имеет права находиться на этой земле... Я буду помогать вашим врагам интеллектуально. И вы будете иметь вместо одного убитого 1000 убитых», - заявил он.

Погосян также заявил, что «не будет просить убивать евреев», а «будет помогать убийству евреев»: «Мы никогда вам не простим убийство наших солдат вашими петухами, инструкторами. Вы сейчас у американцев просите оружие. Дебилы в Америке вам поставляют оружие, которое вы продаете Азербайджану».