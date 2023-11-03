Министерство науки и образования совместно с Минобороны проведут «Марш флага»

6 ноября Министерство науки и образования совместно с Министерством обороны проведут «Марш флага» в городе Лачин. «Марш Флага», который проводится с 2014 года, в этом году впервые будет организован на освобожденных территориях.

Основная цель марша – популяризация национальных атрибутов, пропаганда победы, одержанной в Отечественной войне, национально-нравственных ценностей, патриотизма среди молодежи, исторического победного пути и почтение азербайджанских шехидов и ветеранов.

В шествии 9 ноября, проводимом в связи с Днем государственного флага, примут участие руководители Министерств науки и образования и обороны, военнослужащие, семьи шехидов, ветераны, преподаватели, сражавшиеся в 44-дневной Отечественной войне, а также студенты и другие представители общественности.

Напомним, что в 2014-2016 годах шествия прошли в Баку, в 2017 году - в Тертерском районе, в 2018 году - в городе Горадиз Физулинского района, в 2019 году - в поселке Гузанлы Агдамского района.