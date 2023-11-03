Баскетбольный клуб «Серхедчи» победил в Шеки ФОТО, ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня состоялся еще один матч 2-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана.

В Олимпийском спорткомплексе Шеки местная команда принимала «Серхедчи». Со счетом 81:74 выиграли гости, одержавшие первую победу в сезоне.

В составе победителей самым результативным был Джексон Рид, набравший 30 очков и сделавший 5 подборов.

Напомним результаты других матчей 2-го тура: «Хазри» - «Гянджа» - 93:76, «Сумгаит» - «Хырдалан» - 77:81, «Джалилабад» - «Нефтчи» - 56:90.

Матч «Сабах» - «НТД-ИНДИГО» перенесен по просьбе «НТД-ИНДИГО».

Турнирное положение:

1. «Хырдалан» - 4 очка (2 матча)

2. «Хазри» - 4 (2)

3. «Нефтчи» - 3 (2)

4. «Серхедчи» - 3 (2)

5. «Джалилабад» - 3 (2)

6. «Сабах» - 2 (1)

7. «НТД-ИНДИГО» - 2 (1)

8. «Сумгаит» - 2 (2)

9. «Шеки» - 2 (2)

10. «Гянджа» - 2 (2).