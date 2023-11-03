Баскетбольный клуб «Серхедчи» победил в Шеки ФОТО, ВИДЕО
Сегодня состоялся еще один матч 2-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана.
В Олимпийском спорткомплексе Шеки местная команда принимала «Серхедчи». Со счетом 81:74 выиграли гости, одержавшие первую победу в сезоне.
В составе победителей самым результативным был Джексон Рид, набравший 30 очков и сделавший 5 подборов.
Напомним результаты других матчей 2-го тура: «Хазри» - «Гянджа» - 93:76, «Сумгаит» - «Хырдалан» - 77:81, «Джалилабад» - «Нефтчи» - 56:90.
Матч «Сабах» - «НТД-ИНДИГО» перенесен по просьбе «НТД-ИНДИГО».
Турнирное положение:
1. «Хырдалан» - 4 очка (2 матча)
2. «Хазри» - 4 (2)
3. «Нефтчи» - 3 (2)
4. «Серхедчи» - 3 (2)
5. «Джалилабад» - 3 (2)
6. «Сабах» - 2 (1)
7. «НТД-ИНДИГО» - 2 (1)
8. «Сумгаит» - 2 (2)
9. «Шеки» - 2 (2)
10. «Гянджа» - 2 (2).