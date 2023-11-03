Ага Гасымлы, собкор 16:12

Как сказал haqqin.az иранский политолог Ахмад Вахдани, комментируя встречу главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании с верховным лидером Ирана Сейедом Али Хаменеи, власти ИРИ терпят фиаско в войне своего прокси ХАМАС против Израиля, за которым последовала эскалация напряженности внутри иранской политики.

По словам Вахдани, в иранской властной верхушке явно не рассчитывали, что Израиль с такой решительностью проявит готовность ударить с моря, воздуха и силами специальных операций по иранским объектам, включая первых лиц страны. Еще более убедительными, на его взгляд, были действия США, отправивших на Ближний Восток две ударные авианосные группы и тысячи военнослужащих. «Американские беспилотники MQ-9, которые называют «охотник-убийца», беспрестанно кружат над Газой в поисках 240 заложников, среди которых десять граждан США, - говорит Ахмад Вахдани. - Все это вынудило режим в Тегеране сменить яростную антиизраильскую риторику на привычную антиамериканскую истерию. Власти ИРИ явно не ожидали, что США и Израиль так открыто и безапелляционно свяжут воедино нападение ХАМАС, угрозу со стороны «Хезболлы» и военно-техническую подготовку и финансовую поддержку этих организацией, которые оказывает Иран. Аятоллы не планировали, что США и Израиль не только ударят по иранским прокси, но и со всей очевидностью готовы нанести удар по самому Ирану.

Таким образом, в одночасье рухнула концепция сорокалетней работы теократической власти Ирана по подготовке в Газе и Ливане огромной террористической инфраструктуры, в которую были вложены сотни миллиардов долларов. Теоретическое понимание того, что на Ближнем Востоке Израиль и его союзники сильнее Ирана со всеми его прокси, проверять на практике в Тегеране не решились. В результате с официальных трибун Ирана практически исчезли угрожающие выступления в адрес Израиля, включая обещания «сбросить сионистов в Средиземное море». По словам политолога, сегодня, когда Иран всячески открещивается от участия в резне 7 октября, устроенной боевиками ХАМАС, и вообще от какого-либо военного сотрудничества с этой организацией, аятоллы фактически приносят ХАМАС в жертву, молча наблюдая за тем, как ЦАХАЛ методично уничтожает лидеров, боевиков и инфраструктуру этой террористической организации. «Однако когда Хаменеи и Ибрахим Раиси утверждали, что они не причастны к нападению на Израиль, лидер ХАМАС Исмаил Хания открыто заявил, что мощная военная инфраструктура ХАМАС, направленная на уничтожение еврейского государства, была создана на деньги Ирана, сыгравшего ключевую роль в наращивании возможностей ХАМАС, - говорит Вахдани. - Помимо финансовой поддержки ХАМАС, составлявшей 100 миллионов долларов в год, Иран обвиняется в подстрекательстве к пограничным столкновениям на севере Израиля между «Хезболлой» и израильской армией. Попытки Ирана сохранить свои линии снабжения для помощи «Хезболле» через сеть военных баз, которые он создал в соседней Сирии, привели к серии израильских авиаударов по объектам Ирана в этой стране.

Также провалился план Тегерана открыть второй фронт против Израиля на Западном берегу Иордана, куда Иран уже несколько лет наладил контрабанду оружия через сеть туннелей. Словом, все, что мог сделать Иран за почти месяц, в течение которого израильская армия методично уничтожает армию ХАМАС, это предупредить Израиль устами министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, что если не прекратятся атаки сектора Газа, то «Ближний Восток выйдет из-под контроля». Но, как мы видим, режим аятолл решил не испытывать на себе военную мощь США и Израиля, сдал назад и, по сути, положил 30-тысячную армию ХАМАС на алтарь своих безумных идей». В то же время, по утверждению иранского политолога, все это вовсе не значит, что аятоллы откажутся от спонсорства терроризма в Газе и странах Ближнего Востока. «Они подождут, пока Израиль уничтожит военную инфраструктуру, боевиков и лидеров ХАМАС, а потом начнут все создавать с нуля, - уверен Вахдани. - Потому что экспорт терроризма — это идеологическое оружие исламского режима, которое работает не только на внешнюю экспансию, но и на «промывание мозгов» населения в самом Иране».

Вахдани называет «своеобразной» реакцию иранцев на войну в Газе. «Я много общаюсь с иранской молодежью, интеллигенцией, людьми из самых разных слоев общества, - говорит политолог. - Если обобщить, то большинство иранцев не сомневаются в том, что атака ХАМАС 7 октября была спланирована и осуществлялась под непосредственным руководством Ирана. Как и всегда, теократический правящий режим ИРИ пытается использовать кризис на Ближнем Востоке в своих гнусных целях. Во-первых, чтобы спровоцировать крупный региональный конфликт с вовлечением нескольких стран и на этой волне усилить свои позиции. А во-вторых, чтобы отвлечь внимание иранского народа от катастрофической ситуации в экономике, массового обнищания народа и кровавого подавления выступлений иранцев в защиту своих прав и свобод. Иранский народ убежден, что приказ ХАМАС напасть на израильские поселения 7 октября поступил именно из Тегерана. Дело в том, что с 16 сентября 2023 года в Иране после очередного убийства девушки Армиты Гераванд, отказавшейся носить хиджаб, проходили спонтанные манифестации, грозившие вылиться в новую революцию. И властям был необходим кровавый внешний конфликт, чтобы переключить внимание людей. Именно поэтому иранцы демонстрируют полное равнодушие в отношении палестинцев.

На стенах своих домов рядовые иранцы пишут: «Не Газзе, не Любнан - джанам фадаи Иран». То есть «Ни Газа, ни Ливан, я жертвую своей жизнью ради Ирана». Это реакция на использование властями сотен миллиардов долларов на поддержку прокси в Сирии, секторе Газа, Ливане, Йемене... В то время как в самом Иране есть регионы, живущие намного беднее, чем жители сектора Газа до эскалации. В этих провинциях нет воды, электричества и газа, там сплошь старые, ветхие дома, отсутствует социальная инфраструктура и масса нищенствующих людей. Дикая резня 7 октября утвердила в иранском обществе однозначное мнение, что ХАМАС — это исламская террористическая группа, подобная ИГИЛ, которая является такой же диктатурой в Газе, как Хаменеи, КСИР и «Басидж» в Иране. Уничтожение ХАМАС — это ослабление диктатуры мулл в Иране. Исламская Республика является врагом мира на Ближнем Востоке. На разжигание кризисов и войны в этом регионе власти ИРИ потратили гигантские суммы денег, которые были украдены у иранского народа. И то, что на этот раз властям в Тегеране грозит реальная опасность, только воодушевляет большую часть иранцев, ненавидящих режим аятолл». Самое поразительное, по словам Вахдани, что официальный Тегеран не перестает призывать мусульман всего мира выступить в защиту единоверцев в секторе Газа.