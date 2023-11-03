В палестино-израильском конфликте все «в той или иной мере соучастники», заявил бывший президент США Барак Обама в интервью Pod Save America, которое опубликовано в соцсети Х.

«То, что сделал ХАМАС, ужасно, и этому нет никакого оправдания. Верно также то, что оккупация и то, что происходит с палестинцами, невыносимы», — сказал Обама. Он подчеркнул, что мирные граждане не имеют никакого отношения к нападению боевиков палестинского движения.

Бывший президент добавил, что для решения конфликта на Ближнем Востоке нужно признать всю правду: «Ни у кого не чисты руки, все мы в той или иной мере соучастники».