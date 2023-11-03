В ходе сегодняшнего митинга возле американской военной базы Инджирлик в провинции Адана на юге Турции перед демонстрантами выступил глава Фонда гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) Бюлент Йылдырым, после речи которого собравшиеся стали скандировать «Аллаху Акбар».

Одним из требований демонстрантов является закрытие авиабазы, и сразу после прибытия на территорию Инджирлик начались столкновения участников митинга с силами правопорядка. Полиция использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Тем временем член Совета IHH Осман Аталай сообщил, что группа участников митинга попыталась проникнуть на военно-воздушную базу Инджирлик, и митинг пришлось прекратить из-за соображений безопасности.

Как haqqin.az сообщал ранее, с 3 по 5 ноября турецкий Фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH) решил провести автопробег в поддержку Палестины.

Автопробег начался 3 ноября в Стамбуле, 5 ноября демонстранты достигли Аданы, где находится американская авиабаза Инджирлик.