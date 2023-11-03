Турки приплыли лечить палестинцев
Египет разрешил вход в свои порты двум турецким судам с полевыми госпиталями для лечения раненых в секторе Газа.
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Египет разрешил вход в свои порты двум турецким судам с полевыми госпиталями для лечения раненых в секторе Газа.
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